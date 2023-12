REGIS MAILHOT THEATRE A L’OUEST Caen, 16 février 2024, Caen.

Attention, le sale gosse de l’humour vient « roder » près de chez VOUS !Ne manquez pas le sniper de l’info en cette année présidentielle pour sa revue de presse hilarante.Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle, il revient en 2022 avec de nouvelles pigeonnades. 100% actu – 100 % vitriol -Mailhot est un humoriste entier.Homme de sce`ne reconnu, auteur de spectacles a` succe`s, révelé au Fou du roi sur France Inter aux cotés de Stéphane Bern, humoriste des midi de RTL durant 10 ans, aujourdh’ui vous le retrouvez chaque jour sur France Bleu dans son billet d’humour décapant où il recoit toute la classe poltique, et dans « La Revue de Paris-Premie`re. Auteur d’ouvrages satiriques à succès et du spectacle de Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts.Venez assister en primeur aux toutes premières représentations.

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen