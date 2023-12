KALLAGAN THEATRE A L’OUEST Caen Catégorie d’Évènement: Caen KALLAGAN THEATRE A L’OUEST Caen, 2 février 2024, Caen. Politique, jeunesse, cancel culture, guerre, écologie, réseaux sociaux, féminisme, couple, Kallagan est en roue libre sur à peu près tout !Roi de l’humour trash avant que ça ne devienne à la mode, aujourd’hui c’est en finesse qu’il vous surprendra sur des thèmes pas vraiment instagrammables.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 21:00 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen Détails Catégorie d’Évènement: Caen Autres Code postal 14000 Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 8 QUAI VENDEUVRE Ville Caen Departement 14 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST Caen latitude longitude ;

