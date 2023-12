ANTOINE LUCCIARDI THEATRE A L’OUEST Caen, 2 janvier 2024, Caen.

Le bâtard n’est jamais à la bonne place, jamais là au bon moment. Parti de rien et arrivé nulle part, il a bien du mal à prendre le train en marche. Pas grave, il reste sur le quai et décide de voyager à contresens. Multiprimé en festivals, L’Elégance du bâtard est une odyssée singulière, allumée et totalement décapante. Lauréat du fonds humour SACD, Antoine assure les premières parties d’Oldelaf, Fréderic Sigrist ou encore Jacques Chambon ( Merlin de Kaamelott). L’artiste rouennais est aussi membre de la troupe d’impro du Jamel Comedy Club et partage la scène depuis 15 ans avec les plus grands talents de l’humour francophone : Jamel, Inès Reg, Virginie Hocq, Alban Ivanov, Redouanne Harjane…

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-02 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen