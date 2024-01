ABSOLUTELY GAYLIRIOUS THEATRE A L’OUEST Auray, samedi 18 mai 2024.

Depuis cinq ans, les plateaux d’humour Absolutely mettent en lumière la nouvelle génération du rire, tous styles et âges confondus. Des spectacles éclectiques, où l’humour noir côtoie le stand-up, la magie, et les sketchs à personnages… Absolutely Gaylirious , le dernier né, célèbre l’humour LGBT , sous toutes ses formes !Une soirée de fête et de grand délire, où les barrières des différences volent en éclat, avec un seul objectif : le rire ! Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56