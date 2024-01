VINCENT COCHE THEATRE A L’OUEST Auray, vendredi 3 mai 2024.

Comme un grand, c’est l’histoire de Vincent Coche…… Un trentenaire geek et maladroit. Papa de trois enfants, il cherche à être un bon père malgré les difficultés et la montagne à franchir que ce projet semble être. Heureusement, il a pour l’aider sa femme, sa bonne volonté et l’amour. »

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56