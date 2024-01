ET ELLES VECURENT HEUREUSES THEATRE A L’OUEST Auray, vendredi 19 avril 2024.

Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas…Angélique s’apprête à dire oui… Ou non ! Jeanne est enceinte… Ou pas ! Delphine divorce… Mais garde le chien ! Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas… Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai ! Mais… comment se construire quand toute sa vie on a cru a des modèles et des figures imposées ? Comment apprendre à dire non et surtout non j’ai pas envie ? Comment avoir le beurre, l’argent du beurre et le cul du crémier ? Une comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié… Mais surtout pas sur les contes de fées !

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56