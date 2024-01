GUILLAUME BATS – INCHALLAH THEATRE A L’OUEST Auray, samedi 16 mars 2024.

Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations.Durée : 1h10 environAuteurs : Guillaume Bats et Jérémy Ferrari

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56