PROFESSEUR BISCOTO – VIVE LE SPORT THEATRE A L’OUEST Auray, 7 mars 2024, Auray.

Filou n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le Professeur Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute importance : se mettre au sport pour être en bonne santé ! Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver Filou, le roi de la gourmandise !Dans un monde où les écrans et la sédentarité sont de plus en plus présents, quoi de mieux qu’une comédie clownesque et déjantée pour (re)donner envie aux enfants (et aux parents) de pratiquer une activité physique: Jouer au ballon, faire du vélo, se promener en famille, bref…tous ces petits plaisirs de la vie qui participent à la croissance, l’équilibre et au développement des enfants.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 11:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56