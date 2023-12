VANESSA KAYO THEATRE A L’OUEST Auray, 9 février 2024, Auray.

Après le succès de Feignasse Hyperactive , Vanessa revient avec un nouveau spectacle ! Vanessa est enfin une femme épanouie : un super boulot, un super ado, et un nouvel homme dans sa vie, un hollandais blond et parfait, après une série interminable de boulets. Peut-être enfin l’homme de sa vie ? Psycho-test : ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases).- Apparemment tous les boulets de la Terre se sont donnés rendez-vous pour être ton mec. – Tu te motives pour aller courir et respecter ton planning, puis tu croises ta copine Caro et vous parlez pendant 2 heures.- Avant tu lisais beaucoup, maintenant tu regardes des vidéos de chats effrayés par des concombres. – Tu pratiques l’éducation positive, mais pas tous les jours. – Tu travailles sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même , un jour tu passes 5h devant Netflix.Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir ! Tu n’as rien coché ? Viens quand même, on ne sait jamais (en plus il faut que je paye mes impôts et que je nourrisse mon ado).

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray