BEN – IL A BEAUCOUP PLEUVU THEATRE A L’OUEST Auray, 26 janvier 2024, Auray.

Troisième spectacle. Depuis le premier, quelques trucs ont changé. Davantage de bougies sur le gâteau, moins de cheveux sur le dessus de ma tête. Et je vis avec des gens assez immmatures qui defoncent mon frigo, sautent sur mon canapé, et maltraitent la langue française, mais qui sont beaucoup plus drôles que n’importe quel humoriste. Enfin, sauf moi, évidement.

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray