Morbihan KEVIN LEVY THEATRE A L’OUEST Auray, 24 janvier 2024, Auray. La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir… »Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est COCU après 9 ans de relation ! Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres.Entre sketch, stand-up, Danse et Musique “COCU” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire !

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 21:00
THEATRE A L'OUEST
8 RUE LEVENANT
56400 Auray

