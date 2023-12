MAHE – MAHÉ S’INSTALLE THEATRE A L’OUEST Auray, 19 janvier 2024, Auray.

UN SPECTACLE TRÈS DROLE ET BOURRÉ D’ÉNERGIE !Mahé s’installe pour nous raconter un parcours presque sans fautes. Il mélange habilement stand-up, sketchs et impro pour nous raconter les obstacles rencontrés sur les bancs de l’école ou ses premiers jobs : animateur de centre aéré, moniteur d’auto-école et même un stage d’observation dans un commissariat !Attachant et bourré d’énergie, ce surprenant cavalier, eh oui, Mahé fait aussi de l’équitation, tisse immédiatement un lien avec son public avec lequel il partage des anecdotes surprenantes et très drôles de sa vie quotidienne.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56