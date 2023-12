LE NOEL DE MOLIE THEATRE A L’OUEST Auray, 28 décembre 2023, Auray.

Direction : Le pôle Nord ! Pour sauver la distribution des cadeaux, embarquez dans ce voyage fantastique, au cœur de la magie de Noël !Une nouvelle mission attend Molie, dans cette aventure palpitante, pour apporter, au plus vite, les lettres de vœux des enfants au Pôle Nord ! Mais où est l’atelier du père Noël ? Sous le mystérieux monde enneigé ? Parmi les jouets oubliés ? Ou encore, caché dans le village des lutins farceurs ?Pour aller au delà des trois sapins magiques, il faudra se munir de courage, de curiosité, et surtout, de l’esprit de Noël !« Le Noël de Molie » est un conte musical poétique, drôle, et instructif. Par les créateurs de « Au lit Molie ! »Infos :Spectacle Musical et interactif A partir de 3 ans Durée : 50 min Un spectacle de Maude Le Fur Camensuli et Amine Belakoul Avec Maude Le Fur Camensuli ou Clara Poirieux

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 11:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray