LE MARI DE MA FEMME THEATRE A L’OUEST Auray, 27 décembre 2023, Auray.

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existenceet la venue imminente de l’ex-mari de sa femme. Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore l’existence de ce remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine Sicilienne, et sa femme n’ont ja- mais divorcé ! Dansle but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pen- dant dix ans, la présence de Victor en le faisant passer pour un coloca- taire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux d’Anto- nio. Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession d’évènements plus délirants les uns que les autres.

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray