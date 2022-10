Théâtre « A l’Orient de vos terres, étrange étrangère Médée(s) »

2022-10-15 – 2022-10-15 EUR A 20h30 à la salle communale de Condom-d’Aubrac. Durée du spectacle : 50 minutes Nous avons choisi de créer une figure moderne Médée, une femme résistante aux diverses agressions qu’elle doit assumer. C’est donc une « mère courage » que nous avons voulu construire. Office de Tourisme en Aubrac dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office de Tourisme en Aubrac

