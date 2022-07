Théâtre à l’Asinerie Carolles, 22 juillet 2022, Carolles.

Théâtre à l’Asinerie

LONGRAIS Carolles Manche

2022-07-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-22

Carolles

Manche

Môssieu Jourdain on stage

Au soir du 28 avril 1670, Monsieur Jourdain dîne tranquillement à la Taverne des Trois Louis de Versailles, en compagnie de sa femme et de quelques amis. Soudain, entre Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, qui, l’apercevant, se dirige immédiatement vers lui. « Monsieur Jourdain, je suis très heureux de vous rencontrer enfin, puis-je me permettre d’accaparer quelques minutes de votre précieux temps ? J’aimerais vous proposer quelque chose. Vous ne le savez peut-être pas mais j’écris des pièces de théâtre, et depuis quelques temps, j’ai un projet qui pourrait peut-être vous concerner !! »

Texte et mise en scène : Michel Vivier. Jeu : Jean-Charles Lenoël. Durée : 60 minutes Une très libre adaptation du « Bourgeois gentilhomme » de Molière, pour un seul comédien…

contact@audomeinedesthine.fr +33 6 81 33 25 40 https://www.audomainedesthine.fr/

Carolles

dernière mise à jour : 2022-06-30 par