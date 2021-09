Laon Laon Aisne, Laon Théâtre à Laon : “Laon Piaf” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

La jeune femme est enceinte, elle traverse une insomnie, elle chante Piaf de temps en temps, Piaf et la chanson comme une bouée de sauvetage. Elle rêve d'amour et d'un récital céleste, là, près la cathédrale. Elle traverse sa vie comme elle traverse l'histoire de sa ville. Pour elle, « l'idéal est la moindre des choses… ». RV à l'ESCAL à 15h !

hymnalaya@orange.fr +33 6 82 45 96 14 http://www.hymnalaya.fr/

Compagnie Hymnalaya

