Théâtre à Laon : « La machine de Turing »

Laon

Théâtre à Laon : « La machine de Turing » Laon, 10 mai 2022, Laon. Théâtre à Laon : « La machine de Turing » Laon

2022-05-10 – 2022-05-10

Laon Aisne Laon Alan Turing, génie méconnu à l’allure atypique, virtuose des chiffres, plus doué à résoudre des problèmes qu’au contact des autres, est le véritable inventeur de l’ordinateur.

Cette pièce retrace une partie de sa vie, notamment durant la Seconde Guerre mondiale…

Cette pièce retrace une partie de sa vie, notamment durant la Seconde Guerre mondiale…

(pour mémoire, ce spectacle aurait dû avoir lieu le 31/03/20 puis le 20/04/21, mais avait dû être reporté en raison de l'épidémie de Covid-19). RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h20)

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

(pour mémoire, ce spectacle aurait dû avoir lieu le 31/03/20 puis le 20/04/21, mais avait dû être reporté en raison de l’épidémie de Covid-19). RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h20) Fabienne Rappeneau

