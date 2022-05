Théâtre à Laon : “Je m’en vais mais l’état demeure”, 21 mai 2022, .

Théâtre à Laon : “Je m’en vais mais l’état demeure”

2022-05-21 – 2022-05-21

Depuis 2016, Hugues Duchêne et ses comédiens sillonnent la France incognito, s’incrustant ici dans un meeting d’extrême-droite, là à une manifestation des gilets jaunes. Entre fiction et autobiographie, ils relatent aussi leur propre vie. En résulte un feuilleton intime et politique, aussi imprévisible que désopilant. Sur un plateau épuré, tout juste habillé de quelques meubles ou vidéos, la petite troupe rejoue les événements marquant de l’année écoulée. L’originalité ? Le spectacle s’arrête le jour du spectacle ! Attention, satire à tout-va !

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 18h ! (durée : 3h / à partir de 15 ans)

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

