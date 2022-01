Théâtre à Laon : « J’ai si peu parlé ma propre langue » Laon, 27 janvier 2022, Laon.

Théâtre à Laon : « J’ai si peu parlé ma propre langue » Laon

2022-01-27 – 2022-01-27

Laon Aisne Laon

Aujourd’hui, la Radio Amicale du Soleil, « la radio de tous les rapatriés d’Algérie », rend hommage à Carmen Sintès, figure emblématique du quartier. Diffusée en direct et en public, l’émission rassemble autour de la table et de sa présentatrice Rosa Crémieux plusieurs invités qui ont bien connu Carmen : Jeannine, sa meilleure amie depuis les années de jeunesse en Algérie, Aurore Papadopoulos, sa petite fille, fraîchement arrivée de l’ile de Lesbos, et une invitée surprise, l’autrice Angèle Deriaut. Durant plus d’une heure, Rosa et sa jeune chroniqueuse Mathilde se livrent à un travail d’enquête, déroulant le fil de l’histoire d’une femme prise dans les bouleversements du XXe siècle.

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h20)

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

Compagnie L’Esprit de la Forge

Laon

