2023-01-28 – 2023-01-28

Deux-Sèvres L’Absie 8 EUR La troupe théâtrale de L’ Absie, La scène des copains, vous propose ses séances théâtrales avec la comédie en 3 actes de Dany Toussaint « Hautes Etudes Communales ».

La troupe théâtrale de L' Absie, La scène des copains, vous propose ses séances théâtrales avec la comédie en 3 actes de Dany Toussaint « Hautes Etudes Communales ».

Réservation au 06.79.73.17.63.

+33 6 79 73 17 63

