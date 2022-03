THÉÂTRE | A LA VIE Verdun, 29 mars 2022, Verdun.

« En mars 2019, je proposais à l’ensemble de l’équipe de notre précédent spectacle un thème de recherche et d’enquête pour une nouvelle création : la mort. Mon hypothèse de départ était : Est-ce que le rapport qu’une société entretient avec la mort dit quelque

chose d’elle-même? De son évolution? D’avril à décembre 2019,

je passais plusieurs mois dans des services de réanimation, je rencontrais des médecins en soins palliatifs, des psychologues.

Cette plongée dans la question de la mort se révéla abyssale : nos certitudes se fissuraient, chaque situation levant de nouveaux voiles, révélant de nouveaux points de vue. Regarder les humains face à la mort nous invitait à quitter toute bien-pensance et nous

faisait plonger dans le monde de la controverse, de la pensée complexe, dans l’altérité radicale. Nous avons entre 30 et 40 ans et nous avons considéré pendant longtemps que la mort était une chose bien triste qui n’arrivait qu’aux autres. Puis, la vie passant, il a bien fallu que la mort fasse irruption dans nos vies, déflagration inévitable dans l’immortalité qui était la nôtre.

Les insolents que nous fûmes apprirent le goût précieux de la vie : « Tout cela ne durera que peu, goutons-le avec délectation,

rions à gorge déployée et que le théâtre nous vienne en aide ! »

Ce spectacle est le récit d’une enquête intime et collective sur la vie. Ce spectacle est un hommage à ce qui fait de nous des êtres désirants et fraternels. Ce spectacle est dédié à ceux qui sont partis, aux absents qui nous accompagnent. Ce spectacle est une déclaration d’amour À la vie ! » Élise Chatauret

mise en scène : Élise Chatauret

dramaturgie : Thomas Pondevie

avec : Justine Bachelet ; Solenne Keravis ; Emmanuel Matte ; Juliette Plumecocq-Mech ; Charles Zévaco ;

scénographie : Charles Chauvet

costumes : Charles Chauvet ; Morgane Ballif

lumières : Léa Maris

création sonore : Lucas Lelièvre ; Camille Vitté

régie générale : Jori Desq

régie lumière : Coline Garnier

administration : Véronique Felenbok ; Lucie Guillard

décor : Atelier de la MC2 Grenoble

diffusion : Marion Souliman

production : COMPAGNIE BABEL

