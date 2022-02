Théâtre à la médiathèque Médiathèque J’aime lire Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Théâtre à la médiathèque Médiathèque J’aime lire, 26 mars 2022, Penestin. Théâtre à la médiathèque

Médiathèque J’aime lire, le samedi 26 mars à 15:30

Quand le théâtre s’invite entre les rayons de la médiathèque et que les livres donnent la mesure du jeu des acteurs… Sur inscription. Animation proposée par la compagnie Les Crieurs de boucan.

Public

Quand le théâtre s’invite entre les rayons de la médiathèque et que les livres donnent la mesure du jeu des acteurs… Sur inscription. Animation proposée par la compagnie Les Crieurs de boucan. Médiathèque J’aime lire rue Jacques Prévert 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:30:00 2022-03-26T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Médiathèque J'aime lire Adresse rue Jacques Prévert 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Médiathèque J'aime lire Penestin Departement Loire-Atlantique

Médiathèque J'aime lire Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Théâtre à la médiathèque Médiathèque J’aime lire 2022-03-26 was last modified: by Théâtre à la médiathèque Médiathèque J’aime lire Médiathèque J'aime lire 26 mars 2022 Médiathèque J'aime lire Penestin Pénestin

Penestin Loire-Atlantique