Théâtre à la médiathèque Jacques Lob Essômes-sur-Marne, dimanche 24 mars 2024.

Découvrez la pièce de Théâtre à la médiathèque Jacques Lob, le dimanche 24 mars 2024 à Essômes sur Marne à 15h.

La pièce

Monologue écrit et interprété par Sofia de Sanctis.

Une création à la croisée de plusieurs mondes l’Argentine, la France et la Colombie ; les féminismes révolutionnaires, l’infraréalisme sud-américain et l’écriture contemporaine.0 .

Début : 2024-03-24 15:00:00

28 Rue Roosevelt

Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France

