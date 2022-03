Théâtre à la maladrerie “Ineffable” Saint-Germer-de-Fly, 27 avril 2022, Saint-Germer-de-Fly.

Théâtre à la maladrerie “Ineffable” Saint-Germer-de-Fly

2022-04-27 20:30:00 – 2022-04-27 22:30:00

Saint-Germer-de-Fly Oise Saint-Germer-de-Fly

9 9 9 Durée du spectacle : 1h50

Théâtre. Marivaux, Alain Françon

Vous prenez une marquise, un chevalier, un comte, des servantes et servants, un zeste de pédant, vous secouez bien fort et vous obtenez un cocktail à savourer entre cour et jardin…

Transport possible au départ du parking CSR Le Coudray-Saint-Germer à 18h15, mairie de Sérifontaine à 18h40, Saint-Germer-de-Fly à 19h10, salle de sport de Lachapelle-aux-Pots à 19h25, mairie d’Ons-en-Bray à 19h40.

contact@ot-paysdebray.fr +33 3 44 82 62 74

Théâtre_du_Beauvaisis

Saint-Germer-de-Fly

dernière mise à jour : 2022-03-07 par