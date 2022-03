Théâtre à la maison – Madeleine Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne Catégories d’évènement: Brioux-sur-Boutonne

Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres Brioux-sur-Boutonne 11 11 EUR Théâtre à la maison Madeleine Pour sa 10ème édition de Théâtre à la Maison, la Maison des Arts accueille la Compagnie des Hommes pour Madeleine, texte écrit et interprété par Nathalie Bitan, mis en scène par Didier Ruiz

Goûter ou apéritif offerts Un portrait sensible et personnel, avec quelques objets miniatures, des photos, de la musique… Madeline nous entraine dans le monde fantastique d’une petite fille hantée par un secret de famille. Samedi 12 mars à 15h à Melle, chez Gilles

Samedi 12 mars à 19h à Brioux-sur-Boutonne chez Christophe et Françoise

Dimanche 13 mars à 11h à Pouzou chez Geneviève et Michel Entrée 14€, 11€ tarif réduit et pour les adhérents, gratuit pour les moins de 12 ans Réservations au 06 88 18 34 07 ou maisondesarts.brioux@gmail.com Théâtre à la maison Madeleine par la Cie des Hommes – Didier Ruiz

Un texte écrit et interprété par la comédienne Nathalie Bitan

Samedi 12 mars à 15h à Melle, chez Gilles Entrée 14€, 11€ tarif réduit et pour les adhérents, gratuit pour les moins de 12 ans

