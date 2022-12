Théâtre à la maison : L’Excursion Lamballe-Armor, 6 février 2023, Lamballe-Armor .

Théâtre à la maison : L’Excursion

2023-02-06 20:00:00 – 2023-02-08 21:00:00

Il existe dans une saison culturelle des moments rares, empreints d’une humanité salvatrice. C’est ce que propose la compagnie OpUS avec L’Excursion, du théâtre bâti avec trois fois rien de spectaculaire, difficile à faire entrer

dans les cases mais pas dans votre salon. Car c’est bien dans votre salon que ça va se passer !

Lucette Champolleau et Serge Gauthier, respectivement doyenne hyperactive et factotum de la maison de retraite bourguignonne “la Providence”, vous invitent, avec leurs hôtes d’un soir, à une réception conviviale pour leur fin de séjour en Bretagne. On y parlera de la Bourgogne bien sûr, on y dégustera des spécialités “maison”, on jouera à des jeux de société, dans la bonne humeur ! Peu à peu, les langues se délient, le réel se met de traviole et les convives se surprennent à prendre part aux petites failles et aux grands accords de ces deux personnages tendres et irrévérencieux à la fois. Une soirée façon auberge espagnole inoubliable.

Si vous souhaitez accueillir nos deux pensionnaires, contactez-nous dès à présent : 02 96 50 94 86

Spectacle à domicile chez les personnes qui hébergent les artistes

