Théâtre : A la ligne Le Havre, 8 mars 2023, Le Havre .

Théâtre : A la ligne

28 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

2023-03-08 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-08

Le Havre

Seine-Maritime

À la ligne est l’adaptation d’un unique roman, celui de Joseph Ponthus, décédé en février 2021.

C’est le récit puissant d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Dire « À la ligne » … Porter sur un plateau les mots et les maux de Ponthus… Avec un comédien, un musicien sur le plateau, et la lumière comme espace de je(u)… Se poser en tant que passeur entre un public vivant et un auteur qui nous parle dans les yeux, de son au-delà littéraire encore chaud, pour nous tendre un fragile miroir sur nos vies modernes, où tout est affaire de nourriture, de survie, de souffle, de liberté, de création et d’amour. Dire, coûte que coûte, tenir sa ligne coûte que coûte, sur le fil dérisoire d’une humanité qui danse comme un Charlot fou aspiré par les engrenages de la mécanique industrielle, mais tenir, tenir…

Mercredi 8 mars à 20h, au Petit Théâtre – Tout public, à partir de 11 ans.

Durée : 1h05

Tarif : 15€

saison.thv@lehavre.fr +33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/

