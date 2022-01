Théâtre – A la ligne – Joseph Ponthus Quimperlé, 24 mars 2022, Quimperlé.

Théâtre – A la ligne – Joseph Ponthus Espace Benoîte-Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2022-03-24 20:00:00 – 2022-03-24 00:00:00 Espace Benoîte-Groult Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère Quimperlé

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.

Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus et met en scène cette vie en usine.

Théâtre – Tout public

A partir de 14 ans

Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

culture@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 37 37

Espace Benoîte-Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

