Offranville Offranville Offranville, Seine-Maritime [Théâtre] À la folie · Quand nos femmes nous rendent fous ! Offranville Offranville Catégories d’évènement: Offranville

Seine-Maritime

[Théâtre] À la folie · Quand nos femmes nous rendent fous ! Offranville, 5 novembre 2021, Offranville. [Théâtre] À la folie · Quand nos femmes nous rendent fous ! 2021-11-05 – 2021-11-05 Espace Maupassant /Rue Loucheur

Offranville Seine-Maritime Offranville La Folie est elle contagieuse ?

Robert vit le grand amour avec Hélène depuis 7 ans.

Les 400 coups avec son meilleur pote Jano sont loin derrière et il est prêt au grand saut : le mariage.

Mais Jano, tout droit sorti de l’hôpital psychiatrique, débarque pour une petite visite.

Un week-end qui va mener ce couple s’aimant passionnément… À la folie ! Avec Georgina Ridealgh, Jean Marc Keller et Jean Heredia sur une mise en scène de Laurent Mentec. La Folie est elle contagieuse ?

Robert vit le grand amour avec Hélène depuis 7 ans.

Les 400 coups avec son meilleur pote Jano sont loin derrière et il est prêt au grand saut : le mariage.

Mais Jano, tout droit sorti de l’hôpital psychiatrique,… lespetitscailloux05@gmail.com +33 6 38 30 50 46 La Folie est elle contagieuse ?

Robert vit le grand amour avec Hélène depuis 7 ans.

Les 400 coups avec son meilleur pote Jano sont loin derrière et il est prêt au grand saut : le mariage.

Mais Jano, tout droit sorti de l’hôpital psychiatrique, débarque pour une petite visite.

Un week-end qui va mener ce couple s’aimant passionnément… À la folie ! Avec Georgina Ridealgh, Jean Marc Keller et Jean Heredia sur une mise en scène de Laurent Mentec. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Offranville, Seine-Maritime Autres Lieu Offranville Adresse Espace Maupassant /Rue Loucheur Ville Offranville lieuville 49.87393#1.04459