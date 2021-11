Theatre à la Campagne MONCEAUX-LES-LEUPS avec Jean de La Fontaine Monceau-lès-Leups, 3 décembre 2021, Monceau-lès-Leups.

Theatre à la Campagne MONCEAUX-LES-LEUPS avec Jean de La Fontaine Monceau-lès-Leups

2021-12-03 20:30:00 – 2021-12-03 22:30:00

Monceau-lès-Leups Aisne Monceau-lès-Leups

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché …

est invité à venir voir du théâtre à la campagne !

Des jolis rendez-vous proposés par la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère de novembre à décembre

Lors de ces quatre soirées, l’association théâtrale La Mascara présentera deux pièces, La Fontaine Eul Fabuleu et Les Curieuses bêtes de Monsieur de La Fontaine. S’adressant à tous les publics, chaque représentation sera suivie d’un temps d’échange et de convivialité entre les comédiens et les spectateurs.

accueil@ctlf.fr +33 3 23 39 94 94 https://ctlf.fr/

CTLF

Monceau-lès-Leups

