Hérault Pièce de Jean-Michel Le Gall présentée par les Joyeux Maraussanais.

En 3 actes.

Entrée libre au chapeau. Synopsis : Lionel honnête restaurateur devait passer une journée formidable. Ce soir il reçoit sa belle-mère à l’occasion de ses fiançailles avec Amandine.. C’est sans compter sur tous les imprévus qui vont survenir au cours de cette journée pas comme les autres !!! Pièce de Jean-Michel Le Gall présentée par les Joyeux Maraussanais.

Boujan-sur-Libron

