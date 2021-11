Illiers-Combray Salle des Fêtes Georges Billebault d'Illiers-Combray Eure-et-Loir, Illiers-Combray Théâtre à Illiers-Combray : 10+11+12 décembre “Il était une autre fois” par les Rideaux Rouges Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Théâtre à Illiers-Combray : 10+11+12 décembre “Il était une autre fois” par les Rideaux Rouges Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray, 10 décembre 2021, Illiers-Combray. Théâtre à Illiers-Combray : 10+11+12 décembre “Il était une autre fois” par les Rideaux Rouges

du vendredi 10 décembre au dimanche 12 décembre à Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray

### Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 ### Samedi 11 décembre 2021 à 20h30 ### Dimanche 12 décembre 2021 à 15h00 ### **La troupe** [**LES RIDEAUX ROUGES**](https://www.facebook.com/groups/3287224274705295) **présentera la pièce de Mathias Perez “****_Il était une autre fois_****”** ### Salle Georges Billebaut 6 avenue Foche 28120 Illiers-Combray Une personne du “monde réel” se retrouve confrontée aux personnages des contes : . Que se passerait-il si, à la place du beau Prince Charmant… c’était son écuyer qui allait réveiller la Belle au Bois Dormant ? Tout pourrait peut-être rentrer dans l’ordre… Mais ce serait sans compter sur la jalousie d’une Blanche Neige dépressive, des Nains envahissants, un Petit Chaperon Rouge égaré, une Fée à tête de Sorcière, un Prince pas si “Charmant” et un Génie en RTT… . **_”Il était une autre fois…” : une parodie de conte de fée hilarante !_** . **La troupe des “Rideaux rouges”** est basée à Illiers-Combray depuis 20 ans. C’est une troupe amateur adulte de tous âges. Cette année la troupe comporte une dizaine “d’acteurs”. . Tarif : – adultes 7 € – enfants (6-12 ans) : 3 € – moins de 6 ans gratuit Les réservations sont possibles via la [page Facebook des Rideaux Rouges](https://www.facebook.com/groups/3287224274705295) ou en téléphonant au : 06.13.79.61.35

adultes 7 € / 6-12 ans : 3 € / moins de 6 ans gratuit

“Il était une autre fois…” : une parodie de conte de fée hilarante ! Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray 48.30048163223147, 1.2480858631733873 Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00;2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:30:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T17:00:00

Salle des Fêtes Georges Billebault d'Illiers-Combray Adresse 48.30048163223147, 1.2480858631733873 Ville Illiers-Combray