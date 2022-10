Théâtre – À grands coups de poêle Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Alban

Théâtre – À grands coups de poêle Saint-Alban, 28 janvier 2023, Saint-Alban. Théâtre – À grands coups de poêle

Rue des Jonquilles Salle des fêtes Saint-Alban Ctes-d’Armor Salle des fêtes Rue des Jonquilles

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle des fêtes Rue des Jonquilles

Saint-Alban

Ctes-d’Armor Pièce de Vivien Lheraux, interprété par la troupe Théâtrale de Saint-Alban. Ce soir, Marie et Arnaud ont prévu de fêter leur anniversaire de mariage en famille.

Mais lorsque l’on a quelque chose de grave, de très grave même, à se reprocher, et que la police s’installe dans l’appartement d’en face pour nous observer aux jumelles, il y a de quoi s’inquiéter, non ?

Ce qui devait être une tranquille réunion familiale, se transforme vite en soirée complètement déjantée ! Salle des fêtes Rue des Jonquilles Saint-Alban

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Saint-Alban Ctes-d'Armor Salle des fêtes Rue des Jonquilles Ville Saint-Alban lieuville Salle des fêtes Rue des Jonquilles Saint-Alban Departement Ctes-d'Armor

Théâtre – À grands coups de poêle Saint-Alban 2023-01-28 was last modified: by Théâtre – À grands coups de poêle Saint-Alban Saint-Alban 28 janvier 2023 Ctes-d'Armor Rue des Jonquilles Salle des Fêtes Saint-Alban Ctes-d'Armor Saint-Alban

Saint-Alban Ctes-d'Armor