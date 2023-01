Théâtre : À grands coups de poêle Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Théâtre : À grands coups de poêle Lamballe-Armor, 11 février 2023, Lamballe-Armor . Salle des fêtes

2023-02-11 – 2023-02-12

Côtes-d’Armor Cette pièce en trois actes se déroule dans un salon, elle raconte la soirée d’un couple : Marie et Arnaud qui ont prévu de fêter leur anniversaire de mariage avec leur famille. Mais la police s’installe dans l’appartement d’en face et les observe aux jumelles. Or ceux-ci ont quelque chose de très grave à se reprocher et la tranquille réunion familiale se transforme en soirée complètement déjantée. Une comédie de Vivien Lhéraux. Le samedi 11 février à 20h30 et le dimanche 12 février à 14h30. Tout public. Saint-Alban Rue des Jonquilles Lamballe-Armor

