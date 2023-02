Théâtre – À grands coups de poêle Espace Benoîte Groult Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé

Théâtre – À grands coups de poêle Espace Benoîte Groult, 3 mars 2023, Quimperlé Quimperlé. Théâtre – À grands coups de poêle 3 Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

2023-03-03 – 2023-03-03

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé

Finistère Quimperlé De Vivien LHERAUX.

Pièce jouée par la troupe Comédia au profit de l’association Mexico Lindo. Marie et Arnaud ont prévu de fêter leur anniversaire de mariage en famille. Sont invités, Sonia, la soeur de Marie et Monique, la soeur d’Arnaud. Mais lorsqu’on croise la police en allant chercher des olives et qu’on a quelque chose à se reprocher, il y a de quoi s’inquiéter, non?

Ce qui devait être une tranquille réunion familiale, se transforme vite en soirée pleine de panique! steph.mingant@gmail.com http://comedia29300.fr/ Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Ville Quimperlé Quimperlé lieuville Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle quimperle/

Théâtre – À grands coups de poêle Espace Benoîte Groult 2023-03-03 was last modified: by Théâtre – À grands coups de poêle Espace Benoîte Groult Quimperlé 3 mars 2023 3 Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère Espace Benoîte Groult Quimperlé finistère Quimperlé

Quimperlé Quimperlé Finistère