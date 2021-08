Théâtre à Gauriac: Quai des longitudes Gauriac, 3 septembre 2021, Gauriac.

Théâtre à Gauriac: Quai des longitudes 2021-09-03 – 2021-09-03 Port de Vitescale Lieu-dit Vitescale

Gauriac Gironde Gauriac

Le spectacle s’inspire de la vie des capitaines au long cours Landard et Grimard, deux gauriacais ayant vécu à la fin du XIXème siècle. Ces marins, véritables aventuriers de la mer, ont oeuvré aux prémisses de la mondialisation et nous ont laissé de précieux témoignages à travers leurs carnets de bord. Ces carnets nous ont été confiés par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Gauriac. Associés à des textes de grands auteurs et de voyageurs, nous en avons fait un spectacle !

“Quai des Longitudes” est un grand voyage. Nous suivrons le périple de notre capitaine, l’accompagnant de port en port, de tempête en mer étale, de manœuvres en souvenirs, du fond des mers à la voûte étoilée. A travers les anecdotes locales, nous tendrons un fil entre lui et nous. A travers les textes, poèmes et chansons, nous tisserons un récit tendre et épique.

+33 5 57 42 12 09

©Claude Clin // ADI

dernière mise à jour : 2021-08-21 par