Théâtre : A gauche en sortant de l’Ascenseur Montreuil, 26 mai 2022, Montreuil.

Théâtre : A gauche en sortant de l’Ascenseur Place du Général de Gaulle Montreuil

2022-05-26 – 2022-05-29

Place du Général de Gaulle Montreuil Pas-de-Calais

Montreuil Comédie : A gauche en sortant de l’Ascenseur

Les 26 mai, 27 mai et 28 mai à 20h30 – Dim. 29 mai à 17h

Par la Compagnie du Petit Théâtre

——————————

Sujet :

Mettez en présence un artiste en vogue qui a rendez-vous avec une femme mariée et une voisine encombrante, affublée d’un compagnon particulièrement jaloux.

Ajoutez-y un ami gaffeur, deux policiers zélés, un mari volage et une amie cachotière…

Et vous obtenez une comédie où les quiproquos s’enchaînent à une vitesse vertigineuse, le tout rythmé comme il se doit, par des portes qui claquent !

——————————

Réservations : +33 (0)6 08 53 17 28

Permanence au théâtre : le 21 mai de 14h à 18h

Tarif : 10€ – Réduit : 8€

+33 6 08 93 17 28

Place du Général de Gaulle Montreuil

