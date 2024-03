Théâtre à Gaillan « Jean s’occupe de tout » Gaillan-en-Médoc, samedi 6 avril 2024.

Théâtre à Gaillan « Jean s’occupe de tout » Gaillan-en-Médoc Gironde

« Jean s’occupe de tout » est une pièce de théâtre de et avec Jean Sébille et la Cie IDEALS Théâtre.

Jean est agent d’entretien dans un théâtre. Il aime son métier et en est fier ! Il met un point d’honneur à offrir aux comédiens un écrin pour exprimer leur art. Jean, lui, n’est pas doué avec les mots. Il aime être dans l’ombre et quand le public est parti et le spectacle fini, il s’invente un monde rêvé loin du tumulte du quotidien. Et un jour, il y a Sabine, rencontrée au coin d’une rue……..

Spectacle tout public.

Sur réservation. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

