Théâtre à Foucarmont Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Seine-Maritime

Théâtre à Foucarmont Foucarmont, 6 novembre 2022, Foucarmont. Théâtre à Foucarmont

Place des Cateliers Salle Lucien BOUDIN Foucarmont Seine-Maritime Salle Lucien BOUDIN Place des Cateliers

2022-11-06 – 2022-11-06

Salle Lucien BOUDIN Place des Cateliers

Foucarmont

Seine-Maritime Foucarmont Rendez-vous à 15h00 – Salle Lucien BOUDIN – Place des Cateliers pour assister à la comédie ‘VIRÉ » interprétée par la troupe « ARTS part entière » .

Entrée : 6.00 €/Adulte – 3.00€/Enfant (-12 ans) Synopsis :

Bernard, la mauvaise foi personnifiée, vient de perdre son travail. Qu’importe, il va en profiter pour monter son propre bureau d’étude. Son épouse refuse ? Pas de soucis, il divorce. Mais pourquoi tout ne se passe-t-il pas comme prévu? Le responsable est-il Finlimier, le détective maladroit, Julie la maîtresse envahissante ou la nouvelle voisine curieuse et sans gêne? Pendant 3 jours tout ce petit monde va s’agiter et faire face à des situations imprévues et cocasses. Infos : Ariane LEGER

Réservations : 06 27 47 34 81 / 07 63 33 36 81

Théâtre proposé par le Club NOTRE BON VIEUX TEMPS Rendez-vous à 15h00 – Salle Lucien BOUDIN – Place des Cateliers pour assister à la comédie ‘VIRÉ » interprétée par la troupe « ARTS part entière » .

Entrée : 6.00 €/Adulte – 3.00€/Enfant (-12 ans) Synopsis :

Bernard, la mauvaise foi personnifiée,… leger.ariane@laposte.net +33 6 27 47 34 81 Salle Lucien BOUDIN Place des Cateliers Foucarmont

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Foucarmont, Seine-Maritime Autres Lieu Foucarmont Adresse Foucarmont Seine-Maritime Salle Lucien BOUDIN Place des Cateliers Ville Foucarmont lieuville Salle Lucien BOUDIN Place des Cateliers Foucarmont Departement Seine-Maritime

Foucarmont Foucarmont Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foucarmont/

Théâtre à Foucarmont Foucarmont 2022-11-06 was last modified: by Théâtre à Foucarmont Foucarmont Foucarmont 6 novembre 2022 Foucarmont Place des Cateliers Salle Lucien BOUDIN Foucarmont Seine-Maritime seine-maritime

Foucarmont Seine-Maritime