Théâtre à flots // De la disparition des larmes – Cie Alexandre + Mer – Cie L’Aronde Pordic, 29 juin 2021-29 juin 2021, Pordic.

Théâtre à flots // De la disparition des larmes – Cie Alexandre + Mer – Cie L’Aronde 2021-06-29 20:00:00 – 2021-06-29 23:00:00

Pordic Côtes d’Armor Pordic

Deux jeunes metteuses en scène bretonnes prennent tour à tour le plateau pour un grand moment de théâtre où la parole s’écoule dans une irrésistible nécessité d’être au monde et un furieux désir de rencontre.

// De la disparition des larmes – Cie Alexandre – Durée 1h

Troisième et dernier volet de la série de portraits de femmes modernes en amour, De la disparition des larmes prend la forme d’une performance musicale où, à travers le corps et la voix d’une comédienne, le réel d’une poésie slamée vient se frotter à la fiction théâtrale.

Le texte est adressé à un spectateur inconnu, dont on ne sait plus rien, qui a disparu depuis longtemps et qui, peut-être, est dans la salle. Celle qui parle a 35 ans mais pourrait en avoir 1000. Elle fait partie de ces gens qui traversent le monde en invisibles, qui existent sur les marges. Elle occupe ses journées avec les vieux de son immeuble. D’un appartement à l’autre, celui de Madame A., de Monsieur B., de Monsieur C., elle peuple les solitudes et met son corps au service des solidarités muettes. Depuis la tour de banlieue où elle habite, immobile depuis vingt ans, restée là à attendre celui qui est parti, elle observe les nuages, collectionne des phrases, regarde BFM, et médite chaque jour sur ce qui reste et ce qu’on oublie.

// Mer – Cie L’Aronde – Durée 50 min

Un homme et une femme sont face à la mer. L’homme est assis au bord de l’eau, il attend. La femme se met à parler.

C’est alors qu’ils se surprennent à dire ce qu’ils ne se sont jamais dit et à dénouer les nœuds qu’aucune langue ne pourra jamais dénouer, avec des mots qu’aucun son ne pourra jamais restituer.

Peu à peu se révèle un amour qui ne s’est jamais dit à voix haute.

Accueillie en résidence l’automne dernier, la compagnie l’Aronde fera émerger chez Robert la toute première représentation de cette nouvelle création.

villerobert@pordic.fr +33 2 96 79 12 96

