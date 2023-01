Théâtre à Exireuil Exireuil, 17 février 2023, Exireuil Exireuil.

Théâtre à Exireuil

Salle Pierre Gautier Exireuil Deux-Sèvres

2023-02-17 – 2023-02-17

Exireuil

Deux-Sèvres

Exireuil

8 EUR La troupe de théâtre Les Artscène propose 2 comédies

-« Comme 2 gouttes d’eau » de Victorien Kissling interprétée par les ados

Le Dr Connelly, éminent psychiatre, souffre d’un début d’Alzheimer et disjoncte complètement le jour où il doit passer un entretien avec un expert. Pour éviter qu’il ne perde sa place, son assistante imagine un stratagème: le réparateur d’ascenseur, présent dans l’immeuble, est le sosie du docteur. Il n’a qu’à jouer le rôle du psychiatre, malgré son incompétence dans le domaine.

-« Nous n’irons plus au bois » (ou l’arbre à came) comédie rurale de Thareau & Besson

Cette comédie-farce paysanne applique le vieux principe éprouvé cher à Feydeau pour susciter le rire : : mettre en présence des individus, des milieux sociaux qui, logiquement, ne devraient pas se rencontrer. Il en résulte forcément des situations, des comportements et des dialogues du plus haut comique

Exireuil

