Duras Duras Duras, Lot-et-Garonne Théâtre à Duras Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Théâtre à Duras Duras, 6 novembre 2021, Duras. Théâtre à Duras Duras

2021-11-06 – 2021-11-06

Duras Lot-et-Garonne Duras La troupe du château vous propose deux pièces de théâtre : “Les Cocottes” de Feydeau et “L’Ours” de Tchekov. La troupe du château vous propose deux pièces de théâtre : “Les Cocottes” de Feydeau et “L’Ours” de Tchekov. +33 6 89 40 37 90 La troupe du château vous propose deux pièces de théâtre : “Les Cocottes” de Feydeau et “L’Ours” de Tchekov. dac

Duras

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT du Pays de Duras – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Duras, Lot-et-Garonne Autres Lieu Duras Adresse Ville Duras lieuville Duras