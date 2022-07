Théâtre : « A cause des Garçons »

2022-11-08 20:30:00 – 2022-11-08 23 26 EUR Entre filles, on peut tout se dire… Enfin, presque ! Le jour de son mariage, Valentine se fait planter par Thomas, son futur époux qui tarde à venir…

Heureusement, Elodie et Elsa, ses deux meilleures amies sont là pour la rassurer. C’est l’occasion, pour ces trois copines, de rire des mecs, du mariage, des ex… Bref de la vie !

Mais au fait… Et si Thomas avait une bonne raison de ne pas venir à la cérémonie ?

Pièce de Guilhem Connac et Benoît Labannierre. Durée 1h20 dès 10 ans.

