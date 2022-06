Théâtre à Brissy-Hamégicourt : L’île au trésor

Théâtre à Brissy-Hamégicourt : L’île au trésor, 28 juin 2022, . Théâtre à Brissy-Hamégicourt : L’île au trésor



2022-06-28 – 2022-06-28 10 (Re)découvrez « L’île au trésor », le roman de Stevenson adapté par la Compagnie Les Charlatans, qui propose sur différents sites en juin et juillet, une pièce de théâtre pétillante, dynamique, originale, souriante et ingénieuse dans sa mise en scène !!

Rendez-vous sur le site de l’Ormois à Brissy-Hamégicourt le mardi 28 juin à 21 heures.

Participation de 10€.

Gratuit pour les moins de 12 ans. (Re)découvrez « L’île au trésor », le roman de Stevenson adapté par la Compagnie Les Charlatans, qui propose sur différents sites en juin et juillet, une pièce de théâtre pétillante, dynamique, originale, souriante et ingénieuse dans sa mise en scène !!

Rendez-vous sur le site de l’Ormois à Brissy-Hamégicourt le mardi 28 juin à 21 heures.

Participation de 10€.

Gratuit pour les moins de 12 ans. mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr +33 3 23 07 84 39 (Re)découvrez « L’île au trésor », le roman de Stevenson adapté par la Compagnie Les Charlatans, qui propose sur différents sites en juin et juillet, une pièce de théâtre pétillante, dynamique, originale, souriante et ingénieuse dans sa mise en scène !!

Rendez-vous sur le site de l’Ormois à Brissy-Hamégicourt le mardi 28 juin à 21 heures.

Participation de 10€.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Mairie de Brissy-Hamégicourt dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville