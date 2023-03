Théâtre à Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé Catégories d’Évènement: 79300

Boismé

Théâtre à Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie, 25 février 2023, Boismé . Théâtre à Boismé Rue Jeanne d’Arc Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé 79300 Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc

2023-02-25 – 2023-02-25

Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc

Boismé

79300 4 EUR La Lescure Théâtre est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce en 4 actes d’Anny Dapey, « Une poussière dans le moteur ».

Dans un garage d’un petit village, les affaires marchent bien … mais l’arrivée de la secrétaire remplaçante bavarde et gaffeuse ne risque t’elle pas de compromettre cette mécanique bien huilée ! Le fils de la famille peu courageux arrivera t’il à un trouver un travail ? La totalité des recettes de la séance du 25/05 sera reversée à l’association Handi’Chiens.

Réservations au 07.84.87.22.42, placement libre. La Lescure Théâtre est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce en 4 actes d’Anny Dapey, « Une poussière dans le moteur ».

Dans un garage d’un petit village, les affaires marchent bien … mais l’arrivée de la secrétaire remplaçante bavarde et gaffeuse ne risque t’elle pas de compromettre cette mécanique bien huilée ! Le fils de la famille peu courageux arrivera t’il à un trouver un travail ? La totalité des recettes de la séance du 25/05 sera reversée à l’association Handi’Chiens.

Réservations au 07.84.87.22.42, placement libre. +33 7 84 87 22 42 non communiqué

Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: 79300, Boismé Autres Lieu Boismé Adresse Boismé 79300 Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d'Arc Ville Boismé Departement 79300 Lieu Ville Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d'Arc Boismé

Boismé Boismé 79300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boisme /

Théâtre à Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie 2023-02-25 was last modified: by Théâtre à Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé 25 février 2023 79300 Rue Jeanne d'Arc Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé 79300 Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé

Boismé 79300