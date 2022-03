THÉÂTRE À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 2 avril 2022, Beaufort-en-Anjou.

THÉÂTRE À BEAUFORT EN VALLÉE

2022-04-02

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

“Les Cabots magnifiques” par la Compagnie JUGAAD des Ponts de Cé

Une comédie de Thierry Debroux mise en scène par Fabienne Bourget.

Trois acteurs plus cabotins les uns que les autres se retrouvent en maison de retraite.

Sous l’impulsion d’une animatrice passionnée, ils vont rivaliser d’orgueil pour sauver une autre pensionnaire.

Une comédie aux répliques ciselées sur la perte de la mémoire et le temps qui passe, à la fois tendre, poétique et drôle.

L’auteur Thierry Debroux dirige aujourd’hui le Théâtre Royal du Parc à Bruxelles et y propose une programmation “populaire de qualité” résolument centrée sur les écritures et adaptations contemporaines.

Théâtre à Beaufort en Vallée

lestortuesblondes@orange.fr +33 2 41 57 22 31

Théâtre Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

