THÉÂTRE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 12 mars 2022, Baugé-en-Anjou.

THÉÂTRE À BAUGÉ Rue du Pesbytère Baugé Baugé-en-Anjou

2022-03-12 – 2022-03-12 Rue du Pesbytère Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Pièce de théâtre “POTICHE” de La Compagnie Du Roy.

la pièce est mise en scène par ARNAUD NEDELEC.

POTICHE est une comédie en 2 actes de Barillet et Gredy, rôle écrit et interprété sur mesure par l’emblématique Jacqueline Maillan.

le personnel de l’usine de parapluies Michonneau et Pujol déclenche un vaste mouvement de grève pour protester contre la dictature de leur PDG, le tyrannique et colérique Robert Pujol. En apprenant la nouvelle, Robert échappe de peu à un infarctus ; il doit s’éloigner de l’usine et songer sérieusement à se soigner. C’est sa femme, la naïve et soumise épouse qui assurera l’intérim en son absence. Mais celle que sa fille traitait de “potiche” se révèle une femme d’affaires efficace et souriante au passé beaucoup moins candide qu’on ne le pensait…

Rue du Pesbytère Baugé Baugé-en-Anjou

