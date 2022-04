Theatre à Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Theatre à Arreau Arreau, 28 juillet 2022, Arreau. Theatre à Arreau salle du terminus ARREAU Arreau

2022-07-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-28 23:00:00 23:00:00 salle du terminus ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Arreau Théâtre Arreau à la salle du Terminus. Clowns de gare. Création et mise en scène Hervé Carrère. théâtre de l’absurde. Jeux de mots , dialogues de sourds pour prendre conscience de l’étrangeté du monde. Visuel, clownesque. Tout public . Libre participation . +33 5 62 98 63 15 salle du terminus ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse salle du terminus ARREAU Ville Arreau lieuville salle du terminus ARREAU Arreau Departement Hautes-Pyrénées

Arreau Arreau Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arreau/

Theatre à Arreau Arreau 2022-07-28 was last modified: by Theatre à Arreau Arreau Arreau 28 juillet 2022 Arreau Hautes-Pyrénées

Arreau Hautes-Pyrénées