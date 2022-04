Théâtre à Ambleny, Socrate, le Maire et nous Ressons-le-Long Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Théâtre à Ambleny, Socrate, le Maire et nous Ressons-le-Long, 22 avril 2022, Ressons-le-Long. Théâtre à Ambleny, Socrate, le Maire et nous Ressons-le-Long

2022-04-22 – 2022-04-22

Ressons-le-Long Aisne Ressons-le-Long 10 10 30 En ce week-end de deuxième tour des élections présidentielles, nous vous proposons la pièce Socrate, le maire et nous, une comédie de boulevard qui montre les déboires d’un maire et de son équipe de campagne électorale.

La pièce en résidence à Paris démarre sa tournée en province à Ambleny rien que pour vous. Au menu de cette soirée :

Entrée : Roulé de jambon à la macédoine salade et tomates cerises

Plat : Demi-cuisse de poulet, pommes de terre au four et sauce champignons

Dessert : Tiramisu fraises spéculos 30€ Diner-spectacle (19h30), 10€ Spectacle seul (20h30) N’hésitez pas à réserver par mail à lauberge02@gmail.com ou par SMS au 06.85.94.79.25 en indiquant votre nom, le nombre de personnes concernées par votre réservation ainsi que si vous réservez pour le spectacle seul ou le dîner-spectacle. En ce week-end de deuxième tour des élections présidentielles, nous vous proposons la pièce Socrate, le maire et nous, une comédie de boulevard qui montre les déboires d’un maire et de son équipe de campagne électorale.

La pièce en résidence à Paris démarre sa tournée en province à Ambleny rien que pour vous. Au menu de cette soirée :

Entrée : Roulé de jambon à la macédoine salade et tomates cerises

Plat : Demi-cuisse de poulet, pommes de terre au four et sauce champignons

Dessert : Tiramisu fraises spéculos 30€ Diner-spectacle (19h30), 10€ Spectacle seul (20h30) N’hésitez pas à réserver par mail à lauberge02@gmail.com ou par SMS au 06.85.94.79.25 en indiquant votre nom, le nombre de personnes concernées par votre réservation ainsi que si vous réservez pour le spectacle seul ou le dîner-spectacle. lauberge02@gmail.com +33 6 85 94 79 25 En ce week-end de deuxième tour des élections présidentielles, nous vous proposons la pièce Socrate, le maire et nous, une comédie de boulevard qui montre les déboires d’un maire et de son équipe de campagne électorale.

La pièce en résidence à Paris démarre sa tournée en province à Ambleny rien que pour vous. Au menu de cette soirée :

Entrée : Roulé de jambon à la macédoine salade et tomates cerises

Plat : Demi-cuisse de poulet, pommes de terre au four et sauce champignons

Dessert : Tiramisu fraises spéculos 30€ Diner-spectacle (19h30), 10€ Spectacle seul (20h30) N’hésitez pas à réserver par mail à lauberge02@gmail.com ou par SMS au 06.85.94.79.25 en indiquant votre nom, le nombre de personnes concernées par votre réservation ainsi que si vous réservez pour le spectacle seul ou le dîner-spectacle. pixabay

Ressons-le-Long

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ressons-le-Long Autres Lieu Ressons-le-Long Adresse Ville Ressons-le-Long lieuville Ressons-le-Long Departement Aisne

Ressons-le-Long Ressons-le-Long Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ressons-le-long/

Théâtre à Ambleny, Socrate, le Maire et nous Ressons-le-Long 2022-04-22 was last modified: by Théâtre à Ambleny, Socrate, le Maire et nous Ressons-le-Long Ressons-le-Long 22 avril 2022 Aisne Ressons-le-Long

Ressons-le-Long Aisne